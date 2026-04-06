Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun

Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun Haber Videosunu İzle
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
Hürmüz Boğazı kriziyle petrol fiyatlarını fırlaması akaryakıta zam olarak yansıyor. Motorine 7,67 lira ile tarihi zam yapılırken, benzine 2,29 liralık artışın eşel mobil nedeniyle yalnızca 57 kuruşu pompaya yansıyacak. Gece yarısı yapılacak zamla birlikte motorin fiyatı 85 lirayı aşacak, 60 litrelik depo maliyeti yaklaşık 460 lira artacak.

  • Motorinin litresine 7,67 lira, benzine ise 2,29 lira zam yapılacak.
  • Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.
  • Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 63,17 lira, Ankara'da 64,14 lira, İzmir'de 64,42 lira ve doğu illerinde 65,77 lira olacak.

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor. Motorine gelecek zam cumhuriyet tarihi rekoru olarak kayıtlara geçecek.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt tabelalarına sert şekilde yansıyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litresine 7,67 lira, benzine ise 2,29 lira zam yapılacak. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

BENZİNDE EŞEL MOBİL ETKİSİ: ZAM SINIRLI YANSIYACAK

Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle 2,29 liralık zammın tamamı pompaya yansımayacak. Bu kapsamda artışın yaklaşık 57 kuruş seviyesinde kalacağı ifade ediliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ FİYATLAR

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarının şehir bazında önemli seviyelere çıkması bekleniyor. Buna göre benzinin litre fiyatının İstanbul’da 63,17 lira, Ankara’da 64,14 lira, İzmir’de 64,42 lira ve doğu illerinde 65,77 lira seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Motorinde ise fiyatların İstanbul’da 85,14 lira, Ankara’da 86,27 lira, İzmir’de 86,54 lira ve doğu illerinde yaklaşık 88 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

DEPO DOLDURMA MALİYETİ KATLANDI

Motorine yapılacak zam, araç sahiplerinin maliyetini doğrudan artıracak. Ortalama 60 litrelik bir depo, zam sonrası yaklaşık 460 lira daha pahalıya dolacak.

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıBabacan yalçın:

gabardaki petrol olmasaydı daha çok zam gelirdi iyi gabarımız var

Haber YorumlarıNe diyorsun?:

Bu ay 1000 TL daha çaldılar maaşımızdan enflasyon 1.94 imiş afişler

Haber Yorumlarıömer ellialtı:

kapıyı pencereyide açtık doğalgaz bulduk bedava diye ebemizin herekesini gördük

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Aşkım beni arabanla gezdir dönemi sona erdi. Yürümek daha romantik.

Haber YorumlarıHeisenberg:

yakında reyisimiz petrol fışkırtır biyerden endişe yapmayın

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

çok doğru söylemiş heisenberg yalandan kim ölmüş petrol doğal gaz ekonomi profesöründen sorulur.

Haber YorumlarıAykut Kalanoğlu:

Ömür boyu bir depo benzinle gider geliriz artık hiç tükenmez o dolu depo elimizi çabuk tutalım

