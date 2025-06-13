Akaryakıta bir zam daha geliyor

Akaryakıta bir zam daha geliyor
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Petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi. Zam ile birlikte bazı şehirlerde benzinin litresi 50 TL'yi aştı. Petrol fiyatındaki yükselme motorini de etkiledi. Motorinin litresine de bu gece 1,49 TL fiyat artışı bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve dolar kurundaki yaşanan değişimlerle dalgalanmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının son 7 haftanın zirvesine çıkmasının ardından akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi.

BENZİN ZAMMI POMPAYA YANSIDI

13 Haziran günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 46 kuruş zam tabelaya yansıdı. Zam sonrasında benzinin litresi İstanbul'da 48,38 TL'ye, Ankara'da 49.07 TL'ye ve İzmir'de 49.40 TL'ye yükseldi. Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde ise benzinin litresi 50 TL'yi aştı.

MOTORİNE DE ZAM GELİYOR

Benzine bugün gelen zammın ardından motorine de zam bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 1,49 TL fiyat artışı öngörülüyor.

13 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48,38 TL

Motorin: 46.23 TL

LPG: 25.09 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin: 49,07 TL

Motorin: 48.10 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin: 49,40 TL

Motorin: 47,43 TL

LPG: 24,94 TL

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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