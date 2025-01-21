Akaryakıt istasyonları için Taşıt Tanıma Sistemi süresi uzatıldı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) başvuru süresini uzattığını hatırlatarak, "Akaryakıt bayilerine 31 Ocak'a kadar başvuru, 30 Nisan'a kadar montaj süresi için hak tanındı. Bu süre de yetmeyebilir çünkü çok kolay bir şey değil. 12 bin 600 istasyondan bahsediyoruz." dedi.

"SANCILI BİR SÜREÇ YAŞANDI"

Okumuş, Çanakkale ve Balıkesir'de akaryakıt ürün satışı yapan şirketlerin temsilcileri ile kentteki bir otelde bir araya geldi. Akaryakıt sektörünün sorunlarının ele alındığı toplantıda, akaryakıt istasyonlarında taşıt plakalarının elle girilmesini sonlandırarak, akaryakıt satışlarında yaşanan suistimallerden kaynaklı vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) de değerlendirildi. İmran Okumuş, toplantıda yaptığı konuşmada, ticari araçlara taşıt tanıma birimlerinin takılmasını, akaryakıt istasyonlarına UTTS donanımlarının monte edilmesini kapsayan sistemle ilgili ilk başlarda sancılı bir süreç yaşandığını ancak zamanla normale döndüğünü söyledi.

UTTS'DE SÜRE UZATILDI

UTTS'nin, uzun yıllardır düşünülen ve çalışması yapılan bir sistem olduğunu belirten Okumuş, "Bu sistem '1-2 günde, 1-2 ayda yapılır, olur biter.' demek mümkün değil. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü başvuru süresini uzattı. Akaryakıt bayilerine 31 Ocak'a kadar başvuru, 30 Nisan'a kadar montaj süresi için hak tanındı. Bu süre de yetmeyebilir çünkü çok kolay bir şey değil. 12 bin 600 istasyondan bahsediyoruz. Yaklaşık 13 bin benzinliğe o sistem kurulacak. Sancılı süreci geçtik daha olumlu gidiyor, o yüzden iyi durumdayız." şeklinde konuştu.

"MALİYETLER ÇOK YÜKSEKTİ"

Okumuş, UTTS'ye geçiş sürecinde devletin kayıt dışıyla mücadelesine direnmediklerini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti: Devletin kayıt dışı mücadelesini hep destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Biz neye direndik? Maliyetler çok yüksekti, 'Sektör böyle para kazanamıyor.' dedik. Kendimizi de doğru ifade ettik. Darphane, mevcut taşıt tabanca okuyucularının, akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından akaryakıt istasyonlarına bedelsiz verilmesi halinde, bunların yüklenici firma tarafından bedelsiz değiştirilmesini önerdi. Bu öneri dağıtım şirketleri tarafından büyük bir memnuniyetle kabul edildi. Akaryakıt bayilerinin her yıl 50 bin lira ödemesi yerine 5 yılda bir ödemesi kabul edildi. Çok daha önemli bir kazanım var. UTTS'si olmayan, o teknolojiyi kullanmayan Anadolu'nun köylerinde 3 bin litrenin altında akaryakıt satan bayilerin ne olacağı önemli bir tartışmaydı. Orada da devreye girdik, uzlaşıyı sağladık.

"SORUN KAMU DESTEĞİYLE ÇÖZÜLDÜ"

Okumuş, 3 bin litrenin altında benzin ve motorin satan akaryakıt bayilerinin sistemini de bir ücret talep etmeden kamu desteğiyle, yükletici firma ve kendi aracılıklarıyla çözdüklerini belirterek, "Bunu çözünce de başvuru yayınladık. 2024 yılında başvurun ki hızlanmış amortismandan 13 ayda faydalanmış olursunuz, diye meslektaşlarıma önerim oldu." dedi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Çanakkale İl Başkanı Halil Özer de akaryakıt sektörünün her zaman değişime, gelişime açık bir sektör olduğunu vurguladı. Sektörün zaman zaman sorunlarının da bulunduğunu ifade eden Özer, "Sektörümüzün sorunlarıyla bire bir ilgilendiren Genel Başkanımız İmran Okumuş'u davet ettik. Bayilerimizin yaşadığı sorunlar ne ise bunları birinci ağızdan öğrenme imkanı bulduk." diye konuştu.