Ağustos Ayında Cari İşlemler Hesabında 5 Milyar Dolar Fazla Bekleniyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Öncü göstergelerimize göre, ağustos ayında cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla verileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret ve iş gücü istatistiklerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, ağustos ayının ithalatın ve dış ticaret açığının azaldığı, ihracatın ithalatı karşılama oranının son 46 ayın en yükseği olan yüzde 83,8 olarak gerçekleştiği parlak bir ay olduğunu belirterek, "2025 yılı Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,2 azalışla 21 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşirken, altın ve enerji hariç ihracatımız ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artışla 20 milyar 301 milyon dolar olmuştur. Ağustos ayında mal ithalatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak öncü göstergelerimize göre, ağustos ayında cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla verileceğini tahmin ediyoruz. Üretim, yatırım ve ihracat artışı, istihdama da yansımaktadır. Son açıklanan verilere göre, 2025 yılı ağustos ayında istihdam 208 bin kişi artarak 32,8 milyon seviyesine yükselmiştir. Böylece istihdam Mayıs 2024'te görülen rekor seviyeye oldukça yakın bir düzeyde güçlü seyrini sürdürmüştür" dedi.

'İHRACATIMIZDA ARTIŞ DEVAM ETMEKTE'

Bakan Bolat, ayrıca şu değerlendirmede bulundu: "AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir. Son açıklanan verilerde istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,4 olarak gerçekleşmiştir. Böylece istihdam 16 ay önce ulaştığı rekor seviyeye yakın tarihi olarak yüksek seyrini korudu. İşsizlik oranı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece son 28 aydır tek haneli seyrini sürdürerek yüzde 10'un altında kalmıştır."