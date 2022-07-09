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Afyonkarahisar'da termal oteller doldu

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt Tınas - Ekonomi
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Afyonkarahisar'da termal oteller doldu Bayramı termal otelde geçirmek isteyen vatandaşların günler öncesinden rezervasyonlarını yaptırdığını belirten Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, "Tüm otellerimiz günler öncesinden bugün için bayram için tüm...

Afyonkarahisar'da termal oteller doldu

AFYONKARAHİSAR - Bayramı termal otelde geçirmek isteyen vatandaşların günler öncesinden rezervasyonlarını yaptırdığını belirten Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, "Tüm otellerimiz günler öncesinden bugün için bayram için tüm hazırlıklarını yaptı. Doluluklarımız yüzde 90'lara ulaştı" dedi.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, termal otelleri doldurdu. Rezervasyonların yüzde 90 oranına ulaştığını belirten Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, "Tüm otellerimiz günler öncesinden bugün için bayram için tüm hazırlıklarını yaptı. Doluluklarımız yüzde 90'lara ulaştı. İnşallah gelen misafirlerimiz memnun bir şekilde Afyonkarahisar'da bayram tatili geçirecekler. Herkese iyi bayramlar diliyorum. İstanbul'dan Afyonkarahisar'a haftanın 4 günü uçuş var. Yine İstanbul'dan her gün Afyonkarahisar'a uçuş var. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda misafirlerimiz Afyonkarahisar'a tercih ediyor" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Ekonomi

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