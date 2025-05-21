Adıyaman'da Hububat Hasadı Başladı, Rekolte Düşüklüğü Bekleniyor

Adıyaman'da Hububat Hasadı Başladı, Rekolte Düşüklüğü Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İklim şartları nedeniyle Adıyaman'da bu yıl hububat rekoltesinin düştüğü ve ilk arpa hasadının başladığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklığa dayalı yeni ürün çeşitleri için demonstrasyon çalışmaları yürütüyor.

İklim şartları nedeniyle verimin düştüğü Adıyaman'da hububat hasadı başladı.

Kuraklık, don ve dolu nedeniyle bu yıl rekoltenin düştüğü hububat tarlalarına biçerdöverler girdi. Adıyaman'da Kuyulu köyünde arpa hasadı yapıldı.

Adıyaman'da 2024 yılında 589 bin dönüm ekili alandan 195 bin ton buğday, 585 bin dönüm ekili alandan ise 192 bin ton arpa elde edilmişti. Bu yıl ise 614 bin dekar buğday, 296 bin dekar arpa ekimi gerçekleşti. Arpa ekili alan azalırken buğday ve nohut ekili alan arttı. Yaşanan kuraklık sonrasında rekoltenin düşük olması bekleniyor. Öngörülen kuraklık nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kuraklığa dayalı yeni ürün çeşitleri için demonstrasyon çalışmaları yürütülüyor.

Hasatla ilgili bilgi veren Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, "Bu sene Adıyaman'ın ilk arpa hasadını burada gerçekleştiriyoruz. Tabi geçen yıla nazaran rekoltede bir düşüş var. Bu ön görmüş olduğumuz bir düşüştü. İstemiş olduğumuz ölçekli yağış alınamadı bu sene Adıyaman'da. Yaşanan dolu ve don hadiselerinden de kaynaklı olarak bir şekilde bir düşüşümüz var. Tabi ki bu iklimsel değişiklikleri bundan sonraki yıllarda açıkçası yaşayacağız. Buna nazaran bakanlığımızın da öngörmüş olduğu tarımsal üretim planlamamızda almış olduğumuz önlemler var. Bu önlemlerden bir tanesi yeni çeşitlerin, kuraklığa özellikle dayanıklı olan çeşitlerin geliştirilmesi. Bu noktada demonstrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerimizle beraber belirlemiş olduğumuz lokasyonlarda demostrasyon çalışmalarını yeni çeşitlerle kuraklığa dayalı yeni çeşitlerle yapıyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, "Arpanın verimi çok düşük. Bu verimin düşük olmasının sebebi kuraklık geçti. Kuraklıktan dolayı da herhangi bir verim alınmadı. Eğer verim yüksek olmuş olsaydı çiftçimizin sofrasına bereket düşerdi, hanesine mutluluk düşerdi" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum

Eşi ve oğlu yakılarak öldürüldü! Acılı anne gözyaşları içinde konuştu
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
Zorlu Center AVM'nin satılma iddialarına ilişkin holdingden açıklama geldi

Zorlu Center AVM satılıyor mu? Holdingden yeni açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.