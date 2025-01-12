Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Daha önce 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücret miktarına gösterdiği tepkiyle dikkatleri çeken Adana'nın ünlü kebapçısı Bedri Usta, bu kez işçileriyle gerçekleştirdiği zam toplantısıyla gündeme geldi. Ünlü işletmeci, personelleri ne kadar maaş istediyse o kadar zam yaptı.

HERKES KAĞIDA YAZDIĞI MAAŞI ALACAK

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde toplantıya katılan personellerin istedikleri maaş tutarını bir kağıda yazarak, Aydoğdu'ya teslim ettiği görüldü. Aydoğdu, kağıtları topladıktan sonra yaptığı konuşmada her bir personelin yazdığı maaş talebini olduğu gibi kabul ettiğini ilan etti.

PATRONLARA SESLENDİ: HER AY NEDEN 1 MİLYON KAZANALIM?

Aydoğdu, yaptığı konuşmada, "Evet, 2025 bütün personelin istedikleri, maaşı, ne yazdılarsa olduğu gibi kabul ettim. Şimdi hepiniz beni bir ayakta alkışlayın. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Niye böyle diyorum? Bütün patronlara sesleniyorum. Her ay neden 1 milyon kazanalım? 500 kazanalım, 300 kazanalım? 100 de olur 200 de olur... Mutlaka işçilerle de paylaşın çünkü geçim çok zor" dedi.

"PAYLAŞTIKÇA ALLAH VERİYOR"

Ünlü kebapçı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Personel olmadan hiç kimse bir şey yapamaz. Onun için biz hepimiz iş arkadaşı olarak paylaştıkça Allah veriyor, paylaşmazsan kimse sana bir şey vermiyor. Bak tüylerim diken diken oluyor. Onun için Allah hepinizden razı olsun"