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Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

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Adana'nın ünlü kebapçısı Bedri Usta, personelleriyle gerçekleştirdiği zam toplantısıyla gündeme oturdu. Personellerinden önüne bıraktığı boş kağıtlara yeni yıl için maaş beklentilerini yazmasını isteyen Bedri Usta, daha sonra topladığı kağıtlardaki tüm maaş taleplerini olduğu gibi kabul etti.

Daha önce 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücret miktarına gösterdiği tepkiyle dikkatleri çeken Adana'nın ünlü kebapçısı Bedri Usta, bu kez işçileriyle gerçekleştirdiği zam toplantısıyla gündeme geldi. Ünlü işletmeci, personelleri ne kadar maaş istediyse o kadar zam yaptı.

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

HERKES KAĞIDA YAZDIĞI MAAŞI ALACAK

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde toplantıya katılan personellerin istedikleri maaş tutarını bir kağıda yazarak, Aydoğdu'ya teslim ettiği görüldü. Aydoğdu, kağıtları topladıktan sonra yaptığı konuşmada her bir personelin yazdığı maaş talebini olduğu gibi kabul ettiğini ilan etti.

PATRONLARA SESLENDİ: HER AY NEDEN 1 MİLYON KAZANALIM?

Aydoğdu, yaptığı konuşmada, "Evet, 2025 bütün personelin istedikleri, maaşı, ne yazdılarsa olduğu gibi kabul ettim. Şimdi hepiniz beni bir ayakta alkışlayın. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Niye böyle diyorum? Bütün patronlara sesleniyorum. Her ay neden 1 milyon kazanalım? 500 kazanalım, 300 kazanalım? 100 de olur 200 de olur... Mutlaka işçilerle de paylaşın çünkü geçim çok zor" dedi.

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

"PAYLAŞTIKÇA ALLAH VERİYOR"

Ünlü kebapçı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Personel olmadan hiç kimse bir şey yapamaz. Onun için biz hepimiz iş arkadaşı olarak paylaştıkça Allah veriyor, paylaşmazsan kimse sana bir şey vermiyor. Bak tüylerim diken diken oluyor. Onun için Allah hepinizden razı olsun"

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıFatih Yılmaz:

helal olsun sana Rabbım 1ini bin etsin inşa Allah cc

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Haber YorumlarıAlkurt:

Helal sana ya

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Allah’ın rızasını kazanmak çalışanın hakkını gözetmekten geçer verdiğin seninle gelecek bu dünyadan kimse bir şey götürmüyor

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Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

bol kazançlar Bedri usta keşke her patron sizin gibi düşünceli olsa

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Haber YorumlarıHoşçákáL null:

ülkenin işe yaramazları seni görüp utanır belki tabi utanacak yüzleri kaldıysa.

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Haber YorumlarıG Ergün:

insan olmak önemli meziyet maalesef insanların çoğunun gözü aç Allah önce herkesin gözünü doyursun bilmiyorum büyük konuşmakta istemiyorum şimdiye kadar hiç büyük paralarla sınanmadım ama zorda olanlara yardımcı olurdum diye düşünüyorum

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Helal olsun. Güle güle harcasınlar..

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Haber YorumlarıMiz:

adam işi biliyor arti olarak geri dönecek reklam saglam

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Haber YorumlarıFuat Marik:

Bütün patronlar böyle olsa bu ülkede Mutluluk seviyesi tavan yapar

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Haber YorumlarıCemal Küçük:

helal olsun Allah birini bin etsin örnek insan

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