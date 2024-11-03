Adana Feke'de Nar Ekşisi Üretimi Başladı

Adana'nın Feke ilçesinde sopalarla dövülerek nar ekşisi yapımı başladı.

Feke'de üretici Hasan Gezer tarafından kurulan bahçede hasat edilen ve narların ekşi olma yolculuğu başladı. Sopalarla dövülerek kabuğundan tanelere ayrılan nar zorlu süreçlerden geçilerek ekşi oluyor.

Gezer ilçede 67 dönüme nar ağacı ektiğini ifade ederek, "Günler süren hasat sonrası narları tek tek ayıklıyoruz ve odun ateşinde kazanlarda kaynatmaya başladık. Zor bir mesai narlar tek tek kabuğundan ayıklanıyor. Çuvallara konularak suyu çıkarılıyor ardından saatlerce kazanlarda kaynıyor. Organik nar ekşisi üretimi yaparak ilçemizde üretime hem katkı sunuyoruz hem de mahallemizde üretim yapıyoruz" dedi. - ADANA