Adana'da 21 Bin Ev İnşa Edilecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adana'da 18 bin 583 konut, 2 bin 438 köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 ev inşa edileceğini açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adana'da 18 bin 583 konut, 2 bin 438 köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 ev inşa edileceğini açıkladı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizden Adana'da, konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz. Adana'mıza; 18 bin 583 konut, 2 bin 438 köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 ev inşa edeceğiz. 3 bin 191 konutumuzun yapımı devam ediyor" ifadelerini kullandı.