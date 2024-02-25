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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kirada yüzde 25 uygulamasına gerek kalmayacak

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Ev sahipleri ile kiracılar arasında son dönemde sorunlara neden olan kira artışlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Devreye alınan kira artışında yüzde 25 sınırı uygulamasının 1 Temmuz 2024'te sona ermesiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak." dedi.

Ev sahipleri ile kiracılar arasında son dönemde sorunlara neden olan kira artışlarının düzenlenmesi için başlatılan yüzde 25 sınırı düzenlemesiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Temmuz 2024'te sona erecek olan uygulama için "Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak." dedi. Tunç, konuşmasında arabuluculuk uygulamasını başlattıklarını da hatırlattı.

"BİR ANDA FAHİŞ ARTIŞ OLMAMASI İÇİN..."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı tv100 yayınında kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırıyla ilgili konuştu. 1 Temmuz 2024'te sona erecek uygulamanın devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tunç, "Durumun sürmesine gerek kalmayacak yanıtını verdi.

Tunç, kira artışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM'de yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak."

NE OLMUŞTU?

Yüksek enflasyon nedeniyle kiralarda yaşanan fahiş artışın önüne geçmek amacıyla hükümet, 11 Haziran 2022 - 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olan, kira artışını yüzde 25 sınırına bağlayan bir düzenleme getirmişti. Sorunun sürmesi üzerine uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

Haberler.com Haber Merkezi / Selahattin Demirel - Ekonomi

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Yorumlar (3)

Ali Teke:

Allah’a emanet herşeyimiz Sahipsiz kalacak millet !!! Vicdansız ev sahipleri avuçlarını ovalamaya başladılar…. Ya Allah bismillah

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Erol :

Yüzde 25 kuralını uygulamak isteyen herkes mahkemelik zaten. en adil olanı tefe tüfe.

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sinan ay:

%25 takan var devlet Kendi sahip olduklarına %180 zam yapıp evi olana sen %25 zam yapacaksın demesi adil mi

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