Abdi İbrahim, 'Geleceği Keşfedenler' Programının Dördüncü Dönemi İçin Başvuruları Başlattı

Abdi İbrahim, 15-18 yaş arasındaki liseli gençlerin katıldığı "Geleceği Keşfedenler" programının dördüncü dönemi için başvuruların başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HEAL2050 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında ve öğrenme girişimi Bilim Virüsü iş birliğinde gerçekleştirilen programın ilk modülüne başvurular, 27 Nisan'a kadar sürecek. Programın eğitimleri ise Mayıs'ta başlayacak.

Geleceği Keşfedenler Programı'nın ilk üç döneminde Türkiye'nin her bölgesinden 15 bine yakın başvuru alındı ve 2 bin 665 liseli genç programa dahil oldu.

Gençler, 21'inci yüzyıl yetkinlikleri, bilimsel düşünce, iklim ve sürdürülebilirlik, teknoloji, geleceğin işleri, biyoteknoloji, dijital dönüşüm, yaratıcı yetkinlikler, küresel sürdürülebilirlik, birlikte yaşam konularında tasarlanan 12 farklı modüle dahil oldu.

Bu kapsamda, 528 saat süren, 74 farklı başlıkta, 250 atölye gerçekleştirilerek, gençlerin girişimcilik ve biyoteknoloji alanında güçlendirilmesine olanak sağlayan 4 girişimcilik hikayesi ve 10 biyoteknoloji webinarı tamamlandı.

Programda 69 genç, 93 özel içerik üreterek Geleceği Keşfedenler Kütüphanesi'ne katkı sundu ve 67 içerik kütüphanede yayınlandı.

Bilimsel düşünce temelli program sayesinde gençlerin öz farkındalıklarını artırdıkları, duygu durumlarını yönetmeye başladıkları, öğrenme eksikliklerini giderdikleri ve kaynaklara ulaşmak adına aktif adımlar attıkları gözlemlendi. Program, katılımcıların kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve kişisel dönüşüm yolculuklarına adım atmalarına olanak sağladı.

Programın yarattığı etkiyi yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl da 4'üncü dönem başvuruları alınmaya başlandı.

Bu dönemki program içeriği, "Biyoteknoloji ve Birlikte Yaşam", "Dijital Beceriler ve Teknoloji" ile "Sürdürülebilir Yaratıcılık" ana modüllerinde kurgulandı. Bu modüllerle gençler, biyoteknoloji, etik, birlikte yaşam, sürdürülebilir yaşam, dijital dönüşüm, teknoloji ve inovasyon, veri okuryazarlığı, yapay zeka, yeni teknolojiler, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce gibi 21'inci yüzyıl yetkinlikleri ve bilimsel düşünce konularıyla buluşacak.

"Gençlerin bilim, biyoteknoloji ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Oğuzcan Bülbül, programının HEAL2050 stratejileri kapsamında hayata geçirdikleri toplumsal yatırım projeleri arasında yer aldığını belirterek, "Gençlerin geleceği şekillendiren alanlarda kendilerini keşfetmelerine olanak tanıyor, bilim, biyoteknoloji ve sürdürülebilirlik konularında bilgi ve farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz. Bu yolculukta onların potansiyellerini ortaya koymalarına tanıklık etmek bizler için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Bülbül, 'Geleceği İyileştirmek' misyonu doğrultusunda çocukları ve gençleri eğitim alanındaki projeleriyle desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık da Geleceği Keşfedenler'in bir öğrenme programı olmasının yanı sıra liseli gençlerin kendilerini keşfettikleri bir yolculuk olduğunu kaydetti.

Yücebıyık, programın, gençleri düşünmeye, sorgulamaya ve kendi rotalarını çizmeye cesaretlendirdiğini belirtti.