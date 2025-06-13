ABD Tüketici Güven Endeksi Haziranda Artış Gösterdi

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Michigan Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de tüketici güven endeksi haziranda 60,5'e çıkarak piyasa beklentilerini aştı. Tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara yönelik değerlendirmeleri ve enflasyon beklentileri de olumlu yönde değişti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda 60,5'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin haziran ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 8,3 puan artarak 60,5'e çıktı.

Piyasa beklentilerini geride bırakan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 53,5 değerini alacağı öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, mayısta 52,2 değerini almıştı.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık bazda 4,8 puan artarak 63,7'ye yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 10,5 puan artışla 58,4'e çıktı.

Enflasyon beklentilerinde düşüş

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 6,6'dan yüzde 5,1'e indi.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

Böylece, kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri üç ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Tüketicilerin, tarifelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerine dair endişeleri haziranda bir nebze azalsa da enflasyon beklentileri, 2024'ün ikinci yarısında görülen seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti. Bu durum, ABD'nin ticaret politikasının gelecek yıl enflasyondaki yükselişe katkıda bulunabileceğine dair görüleri yansıttı.

"Tüketici güveni 6 ay sonra ilk kez iyileşme gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin 6 ay sonra ilk kez iyileşme gösterdiğini belirtti.

Hsu, tüketicilerin nisan ayında duyurulan yüksek tarifelerin şokundan ve takip eden haftalarda görülen politika dalgalanmalarının etkisinden bir nebze olsun kurtulmuş göründüğünü ifade etti.

Ancak ekonominin hala geniş kapsamlı aşağı yönlü riskler taşıdığının düşünüldüğünü aktaran Hsu, "Bu ayki kayda değer iyileşmeye rağmen tüketiciler, ekonominin gidişatı konusunda temkinli ve endişeli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Yorumlar (2)

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Haber YorumlarıMelek Oğuz:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 6 haftada 770.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

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