ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri geçen yıl kasımda arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi geçen yıl kasımda sona eren iki aylık dönemde yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım 2025'e ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi geçen yıl kasımda sona eren iki aylık dönemde yüzde 0,4 arttı.

ABD'de geçen yıl yaşanan hükümet kapanmasından dolayı Ekim 2025 dönemine ait veriler toplanamazken, ithalat fiyat endeksi geçen yıl eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, geçen yıl kasımda yıllık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

İhracat fiyat endeksi de geçen yıl kasımda sona eren iki aylık dönemde yüzde 0,5 yükseldi.

Endeks, geçen yıl eylülde aylık bazda yatay bir seyir izlemişti.

İhracat fiyat endeksi, geçen yıl kasımda yıllık bazda da yüzde 3,3 artış kaydetti.

ABD'de geçen yıl Kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması sonucunda federal hükümetin 1 Ekim'de başlayarak 43 gün kapalı kalması, resmi ekonomik veri akışını aksatmıştı.