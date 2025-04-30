ABD İstihdam Maliyet Endeksi Yüzde 0,9 Arttı

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak-Mart 2025 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen endeks, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 0,9 yükselmişti.

İstihdam maliyeti, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 3,6'lık artış kaydetti.

İlk çeyrekte maaşlar bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8, yan hak maliyetleri de yüzde 1,2 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 0,9'luk artış kaydetti.