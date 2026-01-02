ABD'de imalat sanayi PMI geçen yıl aralıkta düştü

Haberler

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 2025 Aralık ayında 51,8 değerine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi. Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalan endeks, sektörde genişlemeye işaret etmesine rağmen dikkat çekici bir düşüş gösterdi.

S&P Global, ABD'nin 2025 Aralık ayına ilişkin imalat sanayi PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sektörü PMI verisi, geçen yıl aralıkta 0,4 puan azalarak 51,8 değerine geriledi.

Aralıkta 5 ayın en düşük seviyesine inmesine rağmen imalat sektöründe genişlemeye işaret eden endekse dair öncü veri de 51,8 olarak açıklanmıştı.

Endeks, geçen yıl kasımda 52,2 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
