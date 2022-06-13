ABD enflasyon verileri, Celcius'un kararı derken Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin, cuma günkü ABD enflasyon verilerinin küresel risk varlıklarında yarattığı etkiyle birlikte bu sabah yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftada lider kripto para öncülüğünde piyasa sert geriledi.

FONLAMA ŞİRKETİ PARA ÇEKİLMESİNİ DURDURDU

Bununla birlikte kripto para fonlama şirketi Celcius, piyasa şartları nedeniyle hesaplar arasındaki tüm transferleri ve hesaplardan para çekilmesini durdurdu. Celcius, "olağanüstü piyasa şartları" nedeniyle hesaplar arasında transferleri ve varlık çekimlerini askıya aldığını duyurdu. Celcius'un açıklaması Terra ve Luna'nın çöküşünün ardından yüksek getirili tokenların sürdürülebilirliğini sorgulayan piyasada panik havasını artırdı.

ARALIK 2020'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin büyük düşüşle 24 bin 900 dolar seviyesiyle Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimini ölçen MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 Endeksi ise yüzde 9,7 geriledi.

ABD ENFLASYONU PİYASAYI VURDU

ABD'de cuma günü açıklanan tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti?. Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları mayıs ayında yüzde 8,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8,3 artış kaydedeceğini öngörüyorlardı. Enflasyonun beklentileri aşmasıyla birlikte Fed'in faiz artışında hız kesmeden devam edeceği beklentileri artarken sert faiz artışlarının ekonomideki durgunluk olasılığını artıran bir gelişme olarak görülmesi riskli varlıklardan kaçışı hızlandırmaya devam etti.

PİYASADA SON DURUM

Enflasyon rekorunun ardından Bitcoin hafta sonu 30 bin doların ardına gerilerden haftanın ilk işlem gününde adeta çakıldı. Bitcoin bugün sabah saatlerinde yüzde 5 değer kaybıyla 25 bin 200 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Ethereum yüzde 8 kayıpla 1310 dolardan işlem görürken diğer kripto paralar da zor zamanlar geçirdi. Solana yüzde 14 kayıpla 27,8 dolardan, Dogecoin ise yüzde 11 düşerek 0,057 dolardan işlem gördü.