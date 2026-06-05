Haberler

ABD Hazine Bakanlığından finans kurumlarına "yasa dışı istihdam" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı FinCEN, finansal kuruluşları yasa dışı göçmen istihdamı ve bunun finansal sisteme yönelik riskleri konusunda uyardı. Kararda, kayıt dışı çalıştırmanın vergi kaybı ve kimlik hırsızlığına yol açtığı belirtildi.

NEW ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), finansal kuruluşları, yasa dışı göçmenlerin izinsiz istihdamı ve bu durumun ülkenin finansal sistemine yönelik oluşturduğu riskler konusunda uyardı.

FinCEN tarafından Federal Mevduat Sigorta Kurumu, Para Birimi Denetleme Ofisi ve Ulusal Kredi Birliği İdaresi ile ortaklaşa yayımlanan tavsiye kararında, bazı işverenlerin kayıt dışı göçmenleri çalıştırarak haksız rekabet avantajı elde ettiği ve milyarlarca dolarlık vergi kaybına neden olduğu belirtildi.

Kararda, bunun ABD'lilerin kimlik hırsızlığına uğramasını kolaylaştırdığı ve elde edilen yasa dışı gelirlerin uluslararası suç örgütlerinin finansmanında kullanılabileceği bildirildi.

Tavsiye kararında, bankalardan, sosyal güvenlik numarası (SSN) veya geçerli bir çalışma izni belgesi yerine bireysel vergi kimlik numarası (ITIN) kullanan müşterilerini daha sıkı değerlendirmeleri istendi.

Finansal kuruluşların yasa dışı istihdamı tespit edebilmesi için 18 maddelik uyarı listesinin yer aldığı kararda, bankalardan şüpheli faaliyet raporlarına özel bir kod eklemeleri istendi.

Bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır güvenliğini sağlama ve finansal sistemin bütünlüğünü korumaya yönelik politikaları kapsamında atıldığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu yönetim, yasa dışı göçmenlerin finansal kuruluşları suistimal ederek çalışkan Amerikan vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar çalmasına izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali