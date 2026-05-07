ABD'de tüketici kredileri, martta beklenenden fazla arttı

ABD'de tüketici kredileri, martta 24,9 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici kredileri, martta önceki aya kıyasla 24,9 milyar dolar artarak 5,14 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 12,5 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler, aylık bazda 10 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 14,8 milyar dolar artış kaydetti.

Tüketici kredilerinde mart ayında kaydedilen artış yıllıklandırılmış olarak yüzde 5,8 oldu.

Devir yapan krediler bu dönemde yüzde 9,1, devir yapmayan krediler yüzde 4,7 yükseldi.