ABD'de tüketici kredileri geçen yıl kasımda beklenenden az arttı

Güncelleme:
ABD'de Kasım 2022'de tüketici kredileri 4,2 milyar dolar artarak 5,08 trilyon dolara ulaştı. Ancak artış, piyasa beklentisi olan 10,1 milyar doların oldukça altında gerçekleşti. Kredi kartı gibi devir yapan krediler azalırken, ev ve otomobil kredileri arttı.

ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl kasımda 4,2 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım 2025'e ilişkin tüketici kredi verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, geçen yıl kasımda önceki aya kıyasla 4,2 milyar dolar artışla 5,08 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,1 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler, aylık bazda 2,1 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 6,3 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, geçen yıl kasımda yıllıklandırılmış olarak yüzde 1 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yüzde 1,9 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 2 yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
