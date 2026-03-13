ABD'de tüketici güveni martta geriledi

Güncelleme:
NEW ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, martta 55,5'e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, martta 55,5'e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mart ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, martta geçen aya kıyasla 1,1 puan azalarak 55,5 değerine indi.

Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin bu dönemde 55 değerini alması öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi şubatta 56,6 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık bazda 1,2 puan artışla 57,8'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 2,5 puan azalarak 54,1'e geriledi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 3,4 olarak korunurken, altı aylık düşüş eğilimi son buldu.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi, 2024'te görülen seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederken, pandemi öncesindeki iki yılda kaydedilen yüzde 2,3–3 aralığının da belirgin şekilde üzerinde seyretti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, martta tüketici güveninin yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti.

İran'daki askeri harekat öncesinde yapılan anketlerin geçen aya kıyasla güven endeksinde bir iyileşme olduğunu gösterdiğine işaret eden Hsu, ancak takip eden günlerde kaydedilen düşüşlerin bu kazanımları sildiğini vurguladı.

Hsu, benzin fiyatlarındaki artışın tüketiciler tarafından hemen hissedildiğini ancak bu artışın diğer fiyatlara yansıma derecesinin hala büyük ölçüde belirsiz olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Annesi ve anneannesini 110 parçaya ayıran Rabia'nın cezası belli oldu