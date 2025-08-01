ABD'de Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Arttı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda 61,7'ye çıktı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin temmuz ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1 puan artışla 61,7'ye yükseldi.

Söz konusu veri hafif aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 61,8 olarak açıklanmıştı.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda 3,2 puan artarak 68'e ulaştı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,4 puan azalışla 57,7'ye geriledi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 5'den yüzde 4,5'e geriledi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 4'ten yüzde 3,4'e indi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin 2 ay üst üste artış gösterdiğini ve bu dönemde haziran ayına kıyasla sınırlı bir yükseliş kaydedildiğini belirtti.

Hsu, son dönemdeki eğilimler güvenin olumlu yönde ilerlediğini gösterse de genel olarak tüketici güveninin hala olumsuz seyrettiğini, nisan ayından bu yana endişeler azalsa da tüketicilerin ekonominin gidişatı konusunda pek iyimser olmadığını ifade etti.