ABD'de Tüketici Güven Endeksi Kasımda Beklentilerin Altında Kaldı

Güncelleme:
Michigan Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, ABD'de tüketici güven endeksi kasım ayında 50,3 puana düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu düşüş, mevcut mali durum ve iş koşullarına ilişkin olumsuz beklentilerle ilişkilendiriliyor.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda 50,3 puanla piyasa beklentilerinin altına düştü.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin kasım ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla 3,3 puan azalışla 50,3 değerini aldı.

Piyasa beklentisinin altında gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 53 değerini alacağı öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi, ekimde 53,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık bazda 6,3 puan azalışla 52,3'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 1,3 puan azalarak 49'a düştü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda yüzde 4,6'dan yüzde 4,7'ye çıktı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya geriledi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin kasımda mevcut kişisel mali durum ve iş koşulları beklentilerindeki gerilemeyle düştüğünü kaydetti.

Hsu, tüketicilerin federal hükümetin bir aydan uzun süredir devam eden kapanmasının ekonomiye olası olumsuz etkileri konusunda endişelerini dile getirdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
