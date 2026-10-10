ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ekim haftasında 6 artarak 462'ye yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ekim haftasında önceki haftaya göre 6 artarak 462'ye yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 44 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 104,72 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 91,85 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA