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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ekim haftasında 6 artarak 462'ye yükseldi

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Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ekim haftasında önceki haftaya göre 6 artarak 462'ye yükseldi. Böylece ülkedeki kule sayısı son 1 yılda 44 artmış oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ekim haftasında önceki haftaya göre 6 artarak 462'ye yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 44 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 104,72 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 91,85 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
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