ABD'de perakende satışlar ocakta düştü

Güncelleme:
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında perakende satışlar aylık bazda %0,2 azalarak 733,5 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi %0,3'lük bir azalma yönündeydi. Sağlık ve kişisel bakım mağazalarında belirgin bir düşüş yaşandı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
