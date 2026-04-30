ABD'de kişisel tüketim harcamaları martta beklentiler doğrultusunda arttı

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta yıllık yüzde 3,2 artış gösterdi

ABD'de kişisel tüketim harcamaları martta yüzde 0,9 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Kişisel gelirler şubatta değişim göstermemişti.

Kişisel tüketim harcamaları da martta aylık bazda yüzde 0,9 arttı. Söz konusu dönemde piyasa beklentisi doğrultusunda artış kaydeden kişisel tüketim harcamaları, şubatta yüzde 0,6 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentilere paralel arttı

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda da yüzde 3,5 arttı.

Beklentiler dahilinde yükselen endeks, şubatta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,8 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,2 arttı.

Piyasa beklentisine paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3 yükselmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Valilik adres verdi: İşte İstanbul'da 1 Mayıs'ın kutlanacağı 2 nokta

Valilik adres verdi: İşte İstanbul'da 1 Mayıs'ın kutlanacağı 2 nokta
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

Şivesi ile ilgili yapılan eleştiriye fena patladı
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim