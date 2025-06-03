ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Nisan'da Beklentileri Aştı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Nisan'da Beklentileri Aştı
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ABD'de JOLTS açık iş sayısı, nisan ayında 7 milyon 391 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Mart ayında 7 milyon 200 bin olarak kaydedilen açık iş sayısı, bu sürede 191 bin artış gösterdi.

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, nisanda 7 milyon 391 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 191 bin artarak 7 milyon 391 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 110 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin mart ayı verisi 7 milyon 200 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile eyalet, yerel yönetim ve eğitim sektörlerinde azalırken, sanat ve eğlence ile madencilik ve ormancılık sektörlerinde arttı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 169 bin artarak 5 milyon 573 bine çıktı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 105 bin artışla 5 milyon 288 bine ulaştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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