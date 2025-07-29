ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, haziranda 7 milyon 437 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 275 bin azalışla 7 milyon 437 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 510 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin mayıs ayı verisi 7 milyon 712 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, konaklama ve yiyecek hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım ile finans ve sigorta sektörlerinde azalırken, perakende ticaret, bilişim ve eyalet ile yerel yönetim eğitim sektörlerinde arttı.

İşe alım sayısı da aynı dönemde 261 bin azalarak 5 milyon 204 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise bu dönemde 153 bin azalışla 5 milyon 60 bine düştü.