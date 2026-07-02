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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 27 Haziran haftasında 215 bine gerileyerek piyasa beklentisi olan 219 binin altında gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 27 Haziran ile biten haftada 215 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 27 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalarak 215 bine indi.

Piyasa beklentisi bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 219 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 215 binden 216 bine yukarı yönlü revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 500 azalışla 222 bine geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 20 Haziran ile biten haftada 2 bin kişi artarak 1 milyon 814 bin oldu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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