ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

Güncelleme:
ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Şubat ile biten haftada 227 bine düştü. Ancak bu düşüş, piyasa beklentisi olan 222 binin üzerinde gerçekleşti. Önceki haftanın verisi de revize edildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Şubat ile biten haftada 227 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 227 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 222 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 231 binden 232 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 7 bin artarak 219 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 31 Ocak ile biten haftada 21 bin artışla 1 milyon 862 bine yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
