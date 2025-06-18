ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında Kalıyor

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14 Haziran ile biten hafta itibarıyla ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 245 bine düştü. Piyasa beklentisi 246 bin olarak belirlenmişti. Önceki haftaya göre 5 bin kişi azalma kaydedildi.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 14 Haziran ile biten haftada 245 bine inerek piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalışla 245 bin oldu.

Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısının 246 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 248 binden 250 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 4 bin 750 artarak 245 bin 500 oldu ve Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 7 Haziran ile biten haftada 6 bin azalışla 1 milyon 945 bine geriledi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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