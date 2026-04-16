ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada 207 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi 213 bin kişiydi. Ayrıca, devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı 1 milyon 818 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi azalarak 207 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 213 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 binden 218 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 500 artarak 209 bin 750'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 Nisan ile biten haftada 31 bin artışla 1 milyon 818 bine yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi

Acılı eşi Ayla öğretmenin hayalini anlattı: Yapacaktık, cenazesi geldi
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda