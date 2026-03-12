Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

Güncelleme:
ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Mart ile biten haftada 213 bin olarak kaydedildi. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 214 binin altında gerçekleşti ve önceki haftaya göre 1000 kişilik bir azalış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalışla 213 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 214 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 213 binden 214 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 bin azalarak 212 bine geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 28 Şubat ile biten haftada 21 bin azalışla 1 milyon 850 bine indi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
