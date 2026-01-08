Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

Güncelleme:
ABD'de 3 Ocak ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 208 bine yükseldi ancak piyasa beklentisi 213 bin olarak öngörülüyordu. Devam eden işsizlik maaşı başvurularında da artış yaşandı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ocak ile biten haftada 208 bine çıkmasına karşın beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 208 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 213 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi de 199 binden 200 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 7 bin 250 azalışla 211 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Aralık ile biten haftada 56 bin artışla 1 milyon 914 bine çıktı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
