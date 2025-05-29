ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentileri Aştı

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 24 Mayıs ile biten haftada 240 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi artarak 240 bine çıktı.

Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısına yönelik piyasa beklentisi 229 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 227 binden 226 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 250 azalarak 230 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 17 Mayıs ile biten haftada 26 bin artışla 1 milyon 919 bine ulaştı. Bu değer, Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.