ABD'de ikinci el konut satışları kasımda sınırlı bir artış gösterdi

Güncelleme:
Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) verilerine göre, ABD'de kasım ayında ikinci el konut satışları, bir önceki aya göre yüzde 0,5 artışla 4,13 milyon adede ulaştı. Ancak yıllık bazda yüzde 1 azalma kaydedildi. Medyan konut fiyatları ise yıllık yüzde 1,2 artarak 409 bin 200 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ikinci el konut satışlarının bu sonbaharda düşük mortgage (konut kredisi) faiz oranları nedeniyle art arda üçüncü ayda arttığını belirtti.

Konut stoku artışının yavaşlamaya başladığına işaret eden Yun, konut piyasasındaki sıkıntılı mülk satışlarının tarihi düşük seviyelerde olması ve konut varlıklarının tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunması nedeniyle ev sahiplerinin kış aylarında mülklerini satışa çıkarmak için acele etmediklerini aktardı.

Yun, "Ücret artışları, konut fiyatlarındaki artışı geride bırakıyor, bu da konut satın alma gücünü artırıyor. Yine de konut arzı talebi karşılayamazsa gelecekteki konut satın alınabilirliği olumsuz etkilenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
