ABD'de açık iş sayısı ocakta arttı

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ocakta 6 milyon 946 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı ocakta bir önceki aya kıyasla 396 bin artışla 6 milyon 946 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 6 milyon 760 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin Aralık 2025 verisi 6 milyon 550 bin olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı finans ve sigorta sektöründe arttı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 22 bin artarak 5 milyon 294 bine çıktı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise bu dönemde 98 bin azalışla 5 milyon 105 bine geriledi.