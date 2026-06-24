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ABD'nin cari açığı ilk çeyrekte yüzde 2,6 arttı

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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde cari işlemler açığı yüzde 2,6 artarak 226,8 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi 212 milyar dolardı. Açığın GSYH'ye oranı yüzde 2,9 oldu.

ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 artarak 226,8 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 artışla 226,8 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, cari açığın bu dönemde 212 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ilişkin cari işlemler açığı verisi ise 190,7 milyar dolardan 221,1 milyar dolara revize edildi.

Cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,8 seviyesindeydi.

Cari işlemler açığındaki artışta, birincil gelir dengesinin geçen yılın son çeyreğindeki fazla konumundan yılın ilk çeyreğinde açık konumuna geçmesi etkili oldu. Bu durum, mal ticaretindeki açığın azalmasıyla kısmen dengelendi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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