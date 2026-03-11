Haberler

ABD'nin Şubat Bütçe Açığı 307,5 Milyar Dolar

Güncelleme:
NEW ABD federal hükümetinin bütçe açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 0,2 artarak 307,5 milyar dolara çıktı.

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının 5'inci ayında federal hükümetin bütçe açığı yıllık bazda 307,5 milyar dolar oldu.

Federal hükümet, geçen yıl şubat ayında 307 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 304,4 milyar dolarlık açık verilmesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, şubatta yüzde 6 artarak 313 milyar dolara, harcamaları da yüzde 3 artışla 621 milyar dolara yükseldi.

5 aylık bütçe açığında yüzde 12 azalış

Ülkede 2026 mali yılının 5'inci ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azalarak 1 trilyon 4 milyar dolara indi.

Söz konusu açık, önceki yılın aynı döneminde 1 trilyon 147 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 5 ayında gelirler, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 11 artarak 2 trilyon 98 milyar dolara, harcamalar yüzde 2 artışla 3 trilyon 102 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

