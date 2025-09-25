Haberler

AB, SAP'a Rekabet Soruşturması Başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, Alman yazılım şirketi SAP'ın iş yönetimi yazılımlarının bakım ve destek hizmetlerinde rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırmak için resmi bir soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği (AB), Alman şirketi SAP'ın yazılım destek hizmetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattı.

AB Komisyonu, SAP'ın iş yönetimi yazılımının bakım ve destek hizmetlerinde Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, SAP'ın şirketlerin ticari faaliyetlerinin yönetimi için kullanılan ve Kurumsal Kaynak Planlaması olarak adlandırılan bir yazılımla ilgili bakım ve destek hizmetlerinde Avrupa piyasasında rekabeti bozup bozmadığını değerlendirmek üzere resmi bir soruşturma yürütüleceği ifade edildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri mi aldı? Ali Koç'tan açıklama var

Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri mi aldı? Ali Koç'tan açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.