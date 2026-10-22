AB'nin yeni gümrük düzenlemesi e-ihracatçıları 1 Kasım 2026'dan itibaren etkileyecek

OWIT UKODER (Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği) Türkiye Başkanı ve Gümrük Müşaviri Çiğdem Ağdağ, Avrupa Birliği'nin 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek yeni gümrük düzenlemesinin Türkiye'den Avrupa'ya e-ihracat yapan firmaları yakından ilgilendirdiğini belirterek, ürün bilgilerinin doğruluğu, yeni maliyetler ve Türkiye için geçerli olabilecek vergi istisnalarına dikkat çekti.

OWIT UKODER Başkanı ve Gümrük Müşaviri Çiğdem Ağdağ, Avrupa Birliği'nin e-ticaret yoluyla yapılan ithalatta önemli değişikliklere gittiğini belirterek, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren e-ticaret kapsamında AB'ye gönderilen ürünlerin gümrük beyanlarında ürün tanımlayıcı bilgilerinin yer almasının zorunlu hale geleceğini söyledi.

"AB, e-ticaret üzerindeki denetimlerini artırıyor"

Yeni düzenlemenin Avrupa Birliği'nin e-ticaret üzerindeki denetimlerini artırmaya yönelik attığı adımlardan biri olduğunu ifade eden Ağdağ, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar gümrük beyanlarında ürünün tanımı, değeri ve tarife sınıflandırması ön plandayken artık ürünün satıcı ve üretici tarafından kullanılan tanımlayıcı kodları da önem kazanıyor. Böylece gümrük idareleri ürünün izlenebilirliğini artırmayı, güvenlik ve mevzuata uygunluk kontrollerini daha etkin yapmayı hedefliyor. Yeni uygulamada satıcının ürüne verdiği kod, üreticinin ürün kodu ve varsa uluslararası standart ürün tanımlayıcıları gümrük beyanında kullanılacak."

"Avrupa'ya 5,9 milyar düşük değerli ürün gönderildi"

Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemelerinin arkasında hızla büyüyen e-ticaret hacminin bulunduğunu belirten Ağdağ, Avrupa Komisyonu'nun verilerine dikkat çekti.

Ağdağ, "Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre 2025 yılında yaklaşık 5,9 milyar düşük değerli ürün, AB dışındaki ülkelerden doğrudan Avrupa'daki tüketicilere gönderildi. Bu büyüklük, gümrük denetimlerinin neden daha önemli hale geldiğini de gösteriyor. Avrupa Birliği artık yalnızca ticaretin hızına değil, ürünlerin güvenliğine, izlenebilirliğine ve kurallara uygunluğuna da odaklanıyor" dedi.

"Küçük tutarlı gönderilerde yeni maliyetler"

Bir diğer önemli değişikliğin küçük tutarlı gönderilerin maliyetleriyle ilgili olduğunu belirten Çiğdem Ağdağ, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 150 avroya kadar olan e-ticaret gönderilerinde gümrük vergisi muafiyetini kaldırarak ürün kategorisi başına 3 avroluk geçici bir gümrük vergisi uygulamaya başladı. Bu uygulama 1 Temmuz 2028'e kadar devam edecek. Sonrasında ise ürünün türüne göre normal gümrük vergileri uygulanacak. Burada önemli bir ayrıntı var. Vergi, paketin içindeki ürünlerin yalnızca sayısına göre değil, hangi ürün grubuna ait olduklarına göre hesaplanıyor. Örneğin aynı pakette beş tişört bulunması halinde 3 avro vergi uygulanırken, bir tişört ve bir saat bulunması halinde vergi 6 avroya çıkabiliyor. Dolayısıyla farklı ürün gruplarını aynı gönderide birleştiren firmaların maliyet hesaplarını buna göre yapması gerekiyor."

Avrupa Birliği'nin ayrıca gümrük işlemlerinin maliyetlerini karşılamak amacıyla yeni bir işlem ücreti getirmeyi planladığını belirten Ağdağ, bu ücretin tutarının ve uygulamaya alınacağı tarihin henüz kesinleşmediğini ifade etti.

"Türkiye'den yapılan her gönderiye 3 avro vergi uygulanmayacak"

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği ilişkisinin bazı ürünler açısından avantaj sağlayabileceğine dikkat çeken Çiğdem Ağdağ, yeni düzenlemenin Türk ihracatçıları tarafından doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ağdağ, "Avrupa Birliği'nin getirdiği 3 avroluk vergi, Türkiye'den gönderilen her ürüne otomatik olarak uygulanmayacak. Gümrük Birliği kapsamında belirli şartları karşılayan gönderiler bu vergiden muaf olabilecek. Bu nedenle firmalarımızın yeni maliyetleri hesaplarken mevcut avantajlarını da göz önünde bulundurması gerekiyor" dedi.

"KOBİ'ler değişikliğe hazırlıklı olmalı"

Özellikle küçük ve orta ölçekli ihracatçıların yeni düzenlemelerden etkilenebileceğini belirten Ağdağ, firmaların hazırlıklarını geciktirmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben özellikle küçük ve orta ölçekli ihracatçılarımızın bu değişikliklere hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Ürün bilgilerinin doğru oluşturulması, satış platformlarıyla gümrük beyanları arasındaki veri uyumu ve yeni maliyetlerin satış fiyatlarına etkisi önümüzdeki dönemde daha fazla önem taşıyacak. E-ihracat yapan firmalarımızın sattıkları ürünlerin kodlarını, ürün açıklamalarını ve gümrük işlemlerinde kullanılan bilgileri gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü eksik veya hatalı bilgiler, gümrük işlemlerinde gecikmelere ve ek maliyetlere neden olabilir" diye konuştu.

"E-ihracat yapan firmalara uyum uyarısı"

Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemelerle ürünlerin izlenebilirliğine daha fazla önem verdiğini vurgulayan Ağdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer konu da şu: Avrupa Birliği artık yalnızca ürünün sınırdan geçişini değil, ürünün kim tarafından satıldığını, kim tarafından üretildiğini ve mevzuata uygunluğunu daha ayrıntılı takip etmek istiyor. Bu nedenle e-ihracat yapan firmalarımızın sadece satış ve pazarlamaya değil, gümrük ve mevzuat süreçlerine de aynı önemi vermesi gerekiyor. Avrupa pazarında satış yapmak kadar, o pazarın değişen kurallarına zamanında uyum sağlamak da önem taşıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı