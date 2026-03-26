AB kurumundan "PFAS kısıtlaması" önerisi

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), insan sağlığı ve çevre üzerinde uzun vadeli riskler taşıyan, "sonsuz kimyasallar" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddelere (PFAS) Avrupa Birliği (AB) genelinde kısıtlama getirilmesini destekledi.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), insan sağlığı ve çevre üzerinde uzun vadeli riskler taşıyan, "sonsuz kimyasallar" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddelere (PFAS) Avrupa Birliği (AB) genelinde kısıtlama getirilmesini destekledi.

ECHA'dan yapılan açıklamada, kurumun Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Analiz komitelerinin PFAS'ın üretimi, kullanımı ve piyasaya arzına yönelik kısıtlama uygulanmasını uygun bulduğu bildirildi.

Açıklamada, PFAS'ın çevrede uzun süre kalıcı olduğu, su ve toprağı kirlettiği ve bazı türlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtilerek, mevcut düzenlemelerin bu maddelerin yayılımını kontrol etmekte yetersiz kaldığı, bu nedenle AB düzeyinde ek önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

PFAS'ın Avrupa'da birçok sektörde kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu alanda AB genelinde ortak bir düzenleme gerektiği, alternatif bulunmayan alanlarda ise sınırlı istisnaların mümkün olabileceği belirtildi.

ECHA'nın değerlendirmesinin ardından konuyla ilgili nihai görüşler AB Komisyonu'na sunulacak. AB Komisyonu'nun bu yıl içinde karar alması bekleniyor.

Öte yandan, Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler, PFAS'ın çevresel ve sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle kullanımının kısıtlanması için acil önlem alınmasını talep ediyordu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
