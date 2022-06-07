AB Komisyonu 2023 bütçe taslağını hazırladı - Haberler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2023 yılı bütçesinin 185,6 milyar avro olmasını, ilave olarak üye ülkelere kurtarma programı çerçevesinde 113,9 milyar avro hibe dağıtılmasını teklif etti.

AB Komisyonu, 2023 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Taslağa göre, AB'nin 2023 yılı bütçesi 185,6 milyar avro olacak.

Söz konusu bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı kapsamında 113,9 milyar avro hibe verecek.

Bütçeden, Ortak Tarım Politikası'na (CAP) 53,6 milyar avro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 46,1 milyar avro, uluslararası iş birliği ve ortaklara 14,3 milyar avro, araştırma ve geliştirme programlarına 13,6 milyar avro, stratejik yatırımlara 4,8, milyar avro, sosyal uyum ve eğitim programlarına 4,8 milyar avro, çevreci dönüşüm programına 2,3 milyar avro, uzay için 2,2 milyar avro, sınır güvenliğine 2,1 milyar avro, göçle ilgili harcamalara 1,6 milyar avro, savunmaya 1,2 milyar avro, aday ülkeleri desteklemeye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı'na (IPA III) da 2,5 milyar avro kaynak tahsis edilecek.

Ekonomik toparlanma ve istihdam sağlamaya yönelik önemli yatırımları destekleyecek AB bütçesi, çevre hedefleri ile uyumlu ve dijital dönüşüme yardımcı olacak projelere öncelik verecek.

Açıklanan bütçe taslağı, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.