Yeni 5 TL'ler kullanıma girdi! Banknotlarda sadece bir değişiklik var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

KAVCIOĞLU VE ÇAKMAK'IN İMZALARI OLACAK

İMZALAR DIŞINDA DİĞER TÜM ÖZELLİKLER AYNI

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.