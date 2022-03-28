Yeni 5 TL'ler kullanıma girdi! Banknotlarda sadece bir değişiklik var
AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Merkez Bankası yeni 5 TL'leri bugün itibarıyla tedavüle sürdü. E9 Emisyon Grubu VI. tertip banknotlarda tek değişiklik imzalar olacak. Paraların diğer tüm özellikleri eski banknotlarla aynı olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.
KAVCIOĞLU VE ÇAKMAK'IN İMZALARI OLACAKTCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
İMZALAR DIŞINDA DİĞER TÜM ÖZELLİKLER AYNI
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.