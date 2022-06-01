27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı, Bakü'de başladı - Haberler

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen "27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve Azerbaycan'ın Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) desteği ile Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen fuarda, 30 ülkeden 249 şirket, petrol üretimi ve enerji taşımacılığı, petrol ve doğal gaz depolama ile hizmetleri alanındaki yenilikçi teknolojileri sergiliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yaptığı fuara, Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya, İngiltere, Macaristan, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Kazakistan, Çin, ABD ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden firmalar katılım gösteriyor.

Equinor, bp, Türkiye Petrolleri (TPAO), Baker Hughes, Gazprombank ve TotalEnergies gibi enerji sektörünün liderlerini ve uluslararası enerji şirketlerini ağırlayan fuar 3 gün devam edecek.