2027 bütçe teklifinde üniversitelere 871 milyar lira ödenek ayrılması öngörüldü

Yükseköğretim kurumlarına 2027 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 871 milyar 826 milyon 761 bin lirayı aşarken, en fazla ödeneğin 25 milyar 990 milyon 811 bin lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

AA muhabirinin 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, ülkedeki üniversiteler için gelecek yıl 871 milyar 826 milyon 761 bin lira pay ayrıldı.

Ankara Üniversitesi, 2027 yılı için öngörülen 25 milyar 990 milyon 811 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (18 milyar 54 milyon 530 bin lira), İletişim Başkanlığı (10 milyar 79 milyon 6 bin lira), Yargıtay (7 milyar 97 milyon 505 bin lira), Sayıştay (6 milyar 38 milyon 712 bin lira), Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (5 milyar 767 milyon 823 bin lira) ve Danıştay (4 milyar 201 milyon 421 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi var

Hacettepe Üniversitesi, 24 milyar 737 milyon 380 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu kurumu 22 milyar 369 milyon 212 bin lirayla İstanbul Üniversitesi, 21 milyar 503 milyon 167 bin lirayla Gazi Üniversitesi ve 20 milyar 278 milyon 966 bin lirayla Ege Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 253 milyon 74 bin lirayla Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı düşük diğer eğitim kurumu da 998 milyon 339 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) için 2 milyar 10 milyon 402 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için de 162 milyon 124 bin lira ödenek öngörüldü.

Bütçe teklifine göre 2027 yılı için ödenek teklif tavanı en yüksek 20 üniversite şöyle:

Üniversite Ödenek Tavanları (TL) ANKARA ÜNİVERSİTESİ 25.990.811.000 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 24.737.380.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 22.369.212.000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 21.503.167.000 EGE ÜNİVERSİTESİ 20.278.966.000 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17.888.988.000 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 16.988.502.000 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 16.864.504.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA 16.834.916.000 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 14.875.295.000 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 14.785.752.000 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 14.633.905.000 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 14.129.168.000 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 13.788.709.000 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 13.487.602.000 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 13.442.713.000 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 13.330.756.000 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 13.183.864.000 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 13.088.251.000 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 12.403.680.000

Kaynak: AA