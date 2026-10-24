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2027 bütçe teklifinde üniversitelere 871 milyar lira ödenek ayrılması öngörüldü

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2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre üniversitelere 871 milyar 826 milyon 761 bin lira ödenek öngörüldü. En yüksek pay 25 milyar 990 milyon 811 bin lirayla Ankara Üniversitesine ayrılırken, onu Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri izledi.

Yükseköğretim kurumlarına 2027 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 871 milyar 826 milyon 761 bin lirayı aşarken, en fazla ödeneğin 25 milyar 990 milyon 811 bin lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

AA muhabirinin 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, ülkedeki üniversiteler için gelecek yıl 871 milyar 826 milyon 761 bin lira pay ayrıldı.

Ankara Üniversitesi, 2027 yılı için öngörülen 25 milyar 990 milyon 811 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (18 milyar 54 milyon 530 bin lira), İletişim Başkanlığı (10 milyar 79 milyon 6 bin lira), Yargıtay (7 milyar 97 milyon 505 bin lira), Sayıştay (6 milyar 38 milyon 712 bin lira), Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (5 milyar 767 milyon 823 bin lira) ve Danıştay (4 milyar 201 milyon 421 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi var

Hacettepe Üniversitesi, 24 milyar 737 milyon 380 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu kurumu 22 milyar 369 milyon 212 bin lirayla İstanbul Üniversitesi, 21 milyar 503 milyon 167 bin lirayla Gazi Üniversitesi ve 20 milyar 278 milyon 966 bin lirayla Ege Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 253 milyon 74 bin lirayla Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı düşük diğer eğitim kurumu da 998 milyon 339 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) için 2 milyar 10 milyon 402 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için de 162 milyon 124 bin lira ödenek öngörüldü.

Bütçe teklifine göre 2027 yılı için ödenek teklif tavanı en yüksek 20 üniversite şöyle:

ÜniversiteÖdenek Tavanları (TL)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ25.990.811.000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ24.737.380.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ22.369.212.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ21.503.167.000
EGE ÜNİVERSİTESİ20.278.966.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ17.888.988.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ16.988.502.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ16.864.504.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA16.834.916.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ14.875.295.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ14.785.752.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ14.633.905.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ14.129.168.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ13.788.709.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ13.487.602.000
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ13.442.713.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ13.330.756.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ13.183.864.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ13.088.251.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ12.403.680.000

Kaynak: AA
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