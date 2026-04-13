Tüik: "Toplam Ciro Yıllık Yüzde 34,2 Arttı"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksi 2026 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 34,2 artış gösterdi. Aylık olarak ise ciro endeksi yüzde 2,0 yükseldi.

TÜİK, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Ciro Endeksleri'ni yayımladı. Verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 34,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 20,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 36,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 34,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2,0 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Şubat ayında aylık yüzde 2,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 3,0 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,5 arttı.

Kaynak: ANKA
