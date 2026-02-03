Haberler

Tüik: Ocak Ayında Enflasyon Aylık Yüzde 4,84 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılının ocak ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,65, aylık ise yüzde 4,84 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı ocak ayı enflasyonuna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,65, aylık yüzde 4,84 oldu.

TÜİK, 2025 yılının ilk enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

