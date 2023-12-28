2024 Yılında Kimlik Kartı ve Sürücü Belgesi Ücretleri Belli Oldu

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etti. Kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre; 2024 yılında ehliyet, yeni ve kayıp kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi fiyatları yükseldi. Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İşte değerli kağıtların yeni ücretleri:

Noter kağıtları 87 TL

Beyanname 87 TL

Protesto, vekaletname, resen senet 174 TL

Pasaport 790 TL

İkamet izni 565 TL

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL

Değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL

Kayıp nedeniyle kimlik 260 TL

Aile cüzdanları 705 TL

Sürücü belgeleri 990 TL

Sürücü çalışma belgeleri 990 TL

Motorlu araç tescil belgesi 885 TL

İş makinesi tescil belgesi 740 TL

Banka çekleri 55 TL

Mavi kart 130 TL

Yabancı çalışma belgesi 565 TL

Çalışma izni muafiyet belgesi 565 TL