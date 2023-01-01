Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araç muayene ücretlerine yüzde 122 zam! İşte vatandaşların 2023 yılında ödeyecekleri miktar

Ekonomi Haberleri

2023 yılında uygulanacak araç muayene ücretleri belli oldu. Yapılan yüzde 122 zamla birlikte otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork tipindeki araçlarını muayene ettirecek vatandaşlar, bin 130 TL ücret ödeyecek. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için muayene ücreti ise bin 528 TL'ye yükseldi.

Tüm araçlarda yaptırması zorunlu olan araç muayene ücretleri, 2023 yılında yeniden değerleme oranında artırıldı.Buna göre araç muayenesi fiyatlarına %122'ye yakın oranında zam geldi.

BİN 130 TL'YE YÜKSELDİ

Yeni fiyat listesine göre, 2022 yılında 507 TL'ye yapılan muayene yeni zamla birlikte yaklaşık 1130 TL'ye yükseldi. Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1.130,40 TL ücret ödeyecek. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için muayene ücreti de 1528,10 TL'ye yükseldi.

2023 araç muayene ücretleri belli oldu

CEZALAR DA YÜKSELDİ

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da zamlandı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2022'de 427 TL iken yeni yıl ile birlikte yüzde 122 artışla 951 TL'ye yükseldi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

TÜVTÜRK Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Hasan Aslan:

Verdik yetkiyi gördük etkiyi uçuyoruz ekonomik olarak size bir tek oy artık yok eyt hani seçim kaybetsen dahi çıkmayacak idi işte korku bu

Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
meriç özel:

insaf ya Allah aşkına herşeye zam devlet kendisi zammı durdurmadan vatandaşların durduracağı yok

Cevap Yaz 0 19 Yayından Kaldır
Ercan Ercan:

Muayene ücreti kadar gereksiz ve saçma bir uygulama yok. Aracı bozuksa zaten kendi yolda kalır zaten tamir parası verecek. 3-5 kişiye iş imkanından başka bir şey değil bu. Külliyen zarar.

Cevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title