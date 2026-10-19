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14 Ekim'de TTF fiyatı 87 avro/MWh'e çıkarken Türkiye'nin LNG maliyeti artacak

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14 Ekim'de TTF fiyatı 87 avro/MWh'e çıkarken Türkiye'nin LNG maliyeti artacak
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TTF'de doğal gaz vadeli kontratları 14 Ekim'de 87 avro/MWh seviyesini gördü, 1000 metreküp gazın fiyatı 1000 doları aştı. TTF'deki fiyat hareketinin Türkiye'nin özellikle LNG tedarik maliyetlerini artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Küresel düzeyde yaşanan gerilimler, petrol ve doğal gaz fiyatlarının tırmanmasına ve tarihi zirvelere taşınmasına yol açıyor. Hollanda merkezli, Avrupa doğal gaz piyasasının gösterge fiyatı TTF sanal ticaret noktasında işlem gören doğal gaz vadeli kontratları, 13 Ekim'de yaklaşık 86 avro/MWh, 14 Ekim'de 87 avro/MWh düzeyini gördü. Buna göre her 1000 metreküp gazın fiyatı 1000 doların üstüne çıktı.

Küresel piyasalarda enerji fiyatları el yakıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler ve tedarik sıkıntıları petrol ve doğal gaz fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Brent petrol, halen 107 dolardan işlem görüyor.

Kış öncesi, tedarik endişelerine bağlı olarak doğal gaz fiyatları da hızlı bir artış sürecine girdi.

Enerji uzmanı Emre Ertürk'ün hesaplamalarına göre Hollanda merkezli, Avrupa doğal gaz piyasasının gösterge fiyatı TTF sanal ticaret noktasında işlem gören doğal gaz vadeli kontratları, 13 Ekim'de yaklaşık 86 avro/MWh (50 bin 681 TL/1.000 metreküp), 14 Ekim'de 87 avro/MWh (51 bin 270 TL/1.000 metreküp) düzeyini gördü. Fiyatlar, Aralık 2022'den bu yana en yüksek noktaya ulaşarak, 1000 metreküp gazın fiyatı 1000 doların üstüne çıktı.

TÜRKİYE DE ETKİLENECEK

Ertürk, bu gelişmenin Türkiye'nin doğal gaz ithalat maliyetleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Türkiye'nin doğal gaz ithalat portföyünün, uzun vadeli boru gazı anlaşmaları ile spot ve uzun vadeli LNG'den oluştuğunu anımsatan Ertürk, şöyle devam etti:

"Bu kontratların farklı fiyatlandırma mekanizmalarına sahip olması, uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarının ithalat maliyetlerine yansıma hızını ve büyüklüğünü belirliyor. Petrole endeksli kontratlarda Brent fiyatlarındaki yüksek seyrin gecikmeli etkileri öne çıkarken, Avrupa gaz ticaret merkezlerine endeksli kontratlar ve spot LNG alımları TTF fiyatlarındaki yükselişten daha hızlı etkilenebiliyor."

TTF'deki fiyat hareketinin Türkiye'nin özellikle LNG tedarik maliyetlerini artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: ANKA
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